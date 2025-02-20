19 февраля на дорогах Казани в семи ДТП пострадали восемь человек

За минувшие сутки на дорогах Казани были зафиксированы семь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: наезд на пешехода на нерегулируемом переходе. В другом случае был совершен наезд на пешехода, когда водитель при движении задним ходом выезжал с прилегающей территории. Два пешехода пострадали в результате наезда, когда переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Еще один наезд на пешехода произошел, когда он переходил дорогу в непредусмотренном месте недалеко от обозначенного перехода. Столкновение транспортных средств по причине несоблюдения дистанции. Ещё одно столкновение случилось, когда водитель при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю. Пассажир автобуса получил травмы при посадке в общественный транспорт.

Всего за сутки поступили 209 сообщений о ДТП, из которых 39 — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано пять водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще трое — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено два человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов