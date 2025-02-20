Думский комитет поддержал проект о возвращении участка под «Чайкой» состав ООПТ «Черняевский лес»

Профильный думский комитет одобрил решение о возвращении участка на ул. Встречной, 33, в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес», сообщает 59.ru Ранее суд постановил вернуть в состав ООПТ 5,3 га земли под базой «Чайка» на ул. Встречной. Отметим, что вопросы, касающиеся обращения с ООПТ местного значения, были внесены в повестку комитета по пространственному развитию и благоустройству на 19 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О проекте решения рассказал членам комитета замначальника управления по экологии и природопользованию Андрей Зеленин. По словам чиновника, администрация намеревается исполнить решение кассационного суда и вернуть в состав Черняевского леса участок на ул. Встречной и исключить большую территорию на другой стороне улицы. Члены комитета поддержали решение о возврате прежних границ Черняевского леса. Теперь вопрос рассмотрят на пленарном заседании гордумы 25 февраля.

В 2023 году Пермская дума приняла решение исключить спорную территорию под базой «Чайка» из состава ООПТ. Исключение 5,3 га из охраняемой зоны обжаловала в суде экс-начальник управления по экологии Перми Вера Сединина. Актив ранее принадлежал пермскому ООО «Макс-СБ», затем его продали группе «Мегаполис». Общественники опасались, что вывод земли из состава ООПТ и последующая передача территории под застройку могут нанести экологический вред лесу. В апреле 2024 года Пермский краевой суд удовлетворил административный иск госпожи Седининой, признав незаконным решение Пермской городской думы. В августе Четвертый апелляционный суд полностью отменил решение краевого суда. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в ноябре 2024 года поддержал жалобу Веры Седининой на решение предыдущей инстанции. Администрация Перми, исполняя решение суда, внесла в гордуму проект решения об изменении границ ООПТ «Черняевский лес». Параллельно гордума и ООО «Макс-СБ» подали кассационные жалобы в Верховный суд РФ, пытаясь обжаловать решение Пермского краевого суда о незаконном изъятии участка из состава ООПТ.