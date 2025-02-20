Согласовано преобразование еще четырех районов Челябинской области в округа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласовал преобразование Сосновского, Увельского, Октябрьского и Уйского муниципальных районов в округа. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

В Сосновском районе с административным центром в селе Долгодеревенское объединят Алишевский, Архангельский, Вознесенский, Долгодеревенский, Есаульский, Краснопольский, Кременкульский, Мирненский, Полетаевский, Рощинский, Саккуловский, Саргазинский, Новый Кременкуль, Солнечный, Теченский и Томинский сельсоветы. В Увельском районе упразднят Каменский, Кичигинский, Красносельский, Мордвиновский, Петровский, Половинский, Рождественский, Увельский, Хомутининский и Хуторский сельсоветы. В Октябрьском районе ликвидируют Боровой, Каракульский, Кочердыкский, Крутоярский, Лысковский, Маякский, Мяконькский, Никольский, Октябрьский, Подовинный, Свободненский, Уйско-Чебаркульский и Чудиновский сельсоветы. А в Уйском районе перестанут существовать Аминевский, Беловский, Вандышевский, Кидышевский, Кумлякский, Ларинский, Масловский, Нижнеусцелемовский, Петропавловский, Соколовский и Уйский сельсоветы.

Окончательно процесс преобразования муниципалитетов в округа завершится после принятия соответствующих законов законодательным собранием региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале в Челябинской области согласовали преобразование в округа Брединского, Еманжелинского, Чебаркульского и Еткульского муниципальных районов.

Виталина Ярховска