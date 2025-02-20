Экс-мэр Советской Гавани получил условный срок за хищение и злоупотребление

Суд в Хабаровском крае вынес приговор бывшему главе администрации города Советская Гавань Павлу Боровскому. Он признан виновным в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и осужден на пять лет условно с испытательным сроком в пять лет, следует из сообщения СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Боровский (июнь 2011 года)

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Павел Боровский (июнь 2011 года)

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Судом установлено, что фигурант, будучи мэром Совгавани, в 2017—2022 годах похитил свыше 1,4 млн руб. бюджетных средств. «Он безосновательно оформлял выезды в Хабаровск, Владивосток и Москву в качестве командировок, а также за счет бюджетных средств заключил договор на получение образовательных услуг по дополнительной профессиональной подготовке»,— говорится в сообщении.

Также он инициировал незаконное изменение вида использования земельного участка в зоне отдыха и добился оформления в собственность под индивидуальную жилую застройку. Ущерб городу оценен свыше 8 млн руб. На имущество и денежные сбережения бывшего муниципального чиновника наложен арест. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Эрнест Филипповский, Хабаровск