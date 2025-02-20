Генштаб ВС РФ назвал 2024 год переломным в достижении целей СВО

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью «Красной звезде» заявил, что 2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции. По его словам, существенно изменить ситуацию на поле армия Украины уже не сможет.

«Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя», — сказал господин Рудской.

Сергей Рудской привел данные, согласно которым в 2024 году число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тыс. военнослужащих, а сначала СВО «эта цифра превысила один миллион человек». Потери российской стороны он не привел.

«В целом дальнейшие перспективы развития конфликта на Украине зависят уже не от киевского режима, а от готовности Запада выстраивать архитектуру европейской безопасности с учетом интересов Российской Федерации»,— добавил он.