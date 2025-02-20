Собственник может лишиться «учебного корпуса мастерских» в Рыбинском округе

Ярославская служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) подала иск в суд об изъятии у собственника «Учебного корпуса ансамбля зданий ремесленно-учебных мастерских имени А.Д. Воденикова» на улице Волжской в селе Глебово Рыбинского округа. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В материалах по обоснованию генерального плана Глебовского сельского поселения, здание датируется 1910 годом. Сейчас исторический объект содержится не должным образом, считают в службе охраны ОКН. Собственник не подготовил проект проведения мероприятий по сохранению здания.

«Чтобы не допустить утраты ценных элементов объекта культурного наследия или памятника в целом, наша служба обратилась в суд с иском об изъятии с последующей продажей указанного имущества с публичных торгов»,— прокомментировала глава службы Светлана Охинцева.

В настоящее время суд уже рассматривает иск. Напомним, что областными властями активно ведется работа по изъятию объектов культурного наследия у владельцев, которые не предпринимают мер по сохранению исторических зданий. В суд подано уже более 100 исков, в их числе заявление об изъятии здания бывшего мукомольного завода №1 в Ярославле.

Алла Чижова