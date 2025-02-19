Один погиб, четверо травмированы в ДТП под Переславлем

В Переславском районе на трассе М-8 «Холмогоры» около 20:00 19 февраля произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщили в ярославской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария на М-8

Фото: УМВД России по Ярославской области Авария на М-8

Фото: УМВД России по Ярославской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra, гражданин Таджикистана 2004 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chrysler, который отбросило в кювет. За ним двигался автомобиль Chevrolet Cruze, который также столкнулся с Opel Astra.

Водитель Opel погиб на месте, несмотря на прибытие скорой помощи. Два пассажира этого автомобиля, а также водители Chrysler и Chevrolet были госпитализированы.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын