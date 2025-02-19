В Анапе полиция ищет живодера, ранившего из арбалета осла

Полиция Анапы проводит проверку по факту ранения осла из арбалета в селе Варваровка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Информация о происшествии появилась в социальных сетях 19 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

Сотрудники полиции устанавливают очевидцев и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Прибывшие ветеринары оказали помощь пострадавшему животному. Правоохранители изъяли стрелу.

В России статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным с целью причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Лия Пацан