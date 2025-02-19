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Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Южный федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Кубанский государственный медицинский университет Минздрава РоссииКраснодарский край
2Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. УшаковаКраснодарский край
3Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. ГородовиковаРеспублика Калмыкия
4Ростовский государственный университет путей сообщенияРостовская область
5Волгоградский государственный социально-педагогический университетВолгоградская область
6Международный инновационный университет (МИУ)Краснодарский край
7Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)Ростовская область
8Адыгейский государственный университетРеспублика Адыгея
9Астраханский государственный технический университетАстраханская область
10Волгоградский государственный аграрный университетВолгоградская область

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

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