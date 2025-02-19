Наука 19.02.2025, 22:02 Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Южный федеральный округ, 2025 год МестоНаименование вузаРегион 1Кубанский государственный медицинский университет Минздрава РоссииКраснодарский край 2Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. УшаковаКраснодарский край 3Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. ГородовиковаРеспублика Калмыкия 4Ростовский государственный университет путей сообщенияРостовская область 5Волгоградский государственный социально-педагогический университетВолгоградская область 6Международный инновационный университет (МИУ)Краснодарский край 7Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)Ростовская область 8Адыгейский государственный университетРеспублика Адыгея 9Астраханский государственный технический университетАстраханская область 10Волгоградский государственный аграрный университетВолгоградская область Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.