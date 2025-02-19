В Петропавловской крепости на Масленицу приготовят 500-килограммовый блинный торт

В Государственном музее истории Санкт-Петербурга в честь окончания масленичной недели будет приготовлен и съеден блинный торт из 3,5 тыс. блинов. Об этом рассказала главный специалист по развитию учреждения Анастасия Беляева.

В текущем году Масленица будет проходить в период с 24 февраля по 2 марта. Жители и гости Петербурга смогут отметить праздник в Петропавловской крепости, где 1 и 2 марта будут представлены: специальная фотозона с традиционными русскими костюмами, интерактивные конкурсы, а также живая музыка.

Как рассказала госпожа Беляева, 1 марта гости мероприятия смогут поучаствовать в акции и получить в подарок русский народный костюм или его элементы в случае, если посетители будут одеты по тематике праздника. Подарки гостям будет раздавать «загадочный тайный сударь».

Кульминацией второго дня станет блинный пирог, который пекари будут готовить на протяжении четырех часов в специальном шатре, установленном на территории Петропавловской крепости. Сам торт будет изготовлен из блинов, карамели и бананов. Всего будет испечено 3,5 тыс. блинов, а вес готового пирога составит более 500 кг. Его смогут попробовать все гости праздника.

Помимо этого, 2 марта праздничная программа подготовлена в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. С 12:00 до 18:30 перед посетителями парка будут выступать коллективы из Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Череповца и Устюжны. Театрализованные представления раскинутся на специальных площадках — Обрядовой, Казачьей, Кулачной, Сытной.

Гвоздем программы, по словам режиссера мероприятий ЦПКиО им. Кирова Алены Мининой, станет конно-трюковое выступление казаков из конного клуба «Багмут». В конце вечера гости смогут увидеть сожжение шестиметрового чучела вместе с его «сердцем». Оно будет заполнено письмами и открытками, на которых все желающие могут написать то, с чем они хотят проститься, — например, со старыми обидами.

«Мы добавили чучельное сердце и ввели свой смысл, чтобы люди не просто смотрели и любовались большим костром, а подумали и поработали над собой. Это может помочь искренне попросить прощения, отказаться от нанесенных обид и просто задуматься — такой психологический момент в прощеное воскресенье»,— объяснила госпожа Минина.

Полина Кузнецова