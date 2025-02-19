В Екатеринбурге представили проект нового корпуса лицея №130

Согласован эскизный проект нового корпуса физико-математического лицея №130, расположенного в Екатеринбурге на улице Студенческой, сообщил в telegram-канале директор департамента архитектуры Руслан Габдрахманов.

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Новый корпус будет рассчитан на 575 мест и иметь четыре этажа учебных помещений, современные лаборатории, классы для занятий музыкой и творчеством, спортивные зоны, площадки для подвижных игр и зоны для тихого отдыха. Кроме того, будет благоустроена территория и создана парковочная зона. Общая площадь застройки составит 3 218 кв. м, а площадь озеленения — 2 528 кв. м.

Проект разработан ООО «Архитектурная мастерская Инжениум».

Территория Кировского района, где расположен лицей, активно развивается, и соседний участок в границах улиц Комсомольская - Комвузовская - Студенческая - Академическая ожидает застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Полина Щуцкая