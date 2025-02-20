В Крыму военный суд вынес приговор за хищение тушенки на 5 млн рублей

Крымский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Станислава П. к году условного лишения свободы за служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из приговора, с которым ознакомился «Ъ-Кубань», с 18 июня по 1 июля 2024 года подсудимый, подделав подписи должностных лиц, внес в накладную на выдачу продовольствия заведомо ложные сведения о получении со склада войсковой части 8,5 тыс. кг консервов «Говядина тушеная». Действия военнослужащего нанесли материальный ущерб Министерству обороны РФ на сумму 4, 99 млн руб.

На предварительном следствии фигурант полностью признал вину. Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого как смягчающее обстоятельство.

Лия Пацан