СКР возбудил дело после поножовщины в одной из темрюкских школ

СУ СКР по Темрюкскому району возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) из-за произошедшего конфликта между двумя учениками городской школы с применением острого предмета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 18 февраля школьник принес в учебное заведение острый предмет, которым нанес травму своему однокласснику. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Руководитель краевого управления СКР Андрей Маслов взял расследование под личный контроль.

Анна Гречко