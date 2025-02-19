В Белгородской области от атаки БПЛА погиб мирный житель

В Белгородской области от атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Инцидент произошел в селе Колыхалино Валуйского округа, где дрон атаковал служебный автобус, сообщил губернатор региона Вячелав Гладков в Telegram-канале.

Погибший мужчина скончался на месте до прибытия медиков. По предварительным данным, одна женщина получила ранения: осколочное ранение головы и руки. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где оказывают необходимую помощь.

Оперативные службы работают на месте происшествия, уточняются последствия инцидента.

Анна Швечикова