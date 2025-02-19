На Кубани осудили водителя, устроившего ДТП с погибшим на трассе «Кавказ»

Тихорецкий районный суд вынес приговор 30-летнему местному жителю по делу о ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, авария произошла 1 марта 2024 года. Двигаясь по федеральной трассе Р-217 «Кавказ» в Тихорецком районе, фигурант, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo в нетрезвом состоянии, не смог соблюсти безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовой рефрижератор. В салоне легкового автомобиля находились четверо пассажиров.

В результате столкновения один пассажир, сидевший на переднем сиденье, погиб на месте. Еще один пассажир с заднего сиденья получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Суд признал водителя виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения). С учетом смягчающих обстоятельств и личности подсудимого ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года.

Анна Гречко