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Киберпреступления, мигранты и коррупция

Городской парламент заслушал отчет начальника регионального МВД

Депутаты Законодательного собрания Петербурга продолжают слушать доклады чиновников и глав ведомств. На пленарном заседании 19 февраля в Мариинском дворце с отчетом о работе за 2024 году выступил начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. О чем он говорил — в материале «Ъ-СПб».

Начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга во время отчета

Начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга во время отчета

Фото: Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга во время отчета

Фото: Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

«Прошедший год насыщен важными для нашей страны общественно-политическими событиями, непрекращающимися попытками внешних сил дестабилизировать обстановку, создать напряженности внутри страны и оказать негативное влияние на ход СВО»,— начал доклад Роман Плугин.

Основными темами его выступления стали данные о количестве преступлений в городе, борьба с киберпреступлениями, задержания коррупционеров, мигранты, «кадровый голод», который, по словам господина Плугина, сохраняется и даже увеличивается в правоохранительных органах.

Общий уровень преступности в Петербурге, по данным главка, остается ниже уровня по России: в городе за прошлый год было зарегистрировано 1162 преступления на 100 тыс. человек, по стране — 1308.

Растет, по словам Романа Плугина, количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. За 2024 год их стало на 11% больше, а их доля в общем массиве нарушений уже составляет 46%. Четверть потерпевших (24%) — люди пожилого возраста. Кроме того, среди пострадавших — государственные структуры. «Наносится существенный вред экономике и имущественным правам граждан. По итогам года общая сумма причиненного ущерба составила более 13 млрд рублей»,— отметил господин Плугин.

По его словам, кибермошенники, используя методы социальной инженерии (психологическое манипулирование.— «Ъ-СПб»), принуждают граждан к совершению преступлений террористического характера. В прошлом году в городе было возбуждено 14 уголовных дел по факту терактов, совершенных под руководством телефонных агитаторов. В конце 2024-го прокатилась целая волна поджогов, устроенных людьми, действовавшими по указке украинских мошенников, которые выдавали себя за сотрудников российских госорганов. Нередко потерпевшими и преступниками в одном лице становились пожилые люди: их уговаривали запустить куда-то фейерверк, поджечь служебную машину, банкомат или военный комиссариат.

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Кроме того, согласно данным регионального МВД, в городе в два раза увеличилось число преступлений экстремистской направленности и террористического характера. Ответственность за такую статистику Роман Плугин возложил на украинские спецслужбы: «Украинскими спецслужбами на государственном уровне проводится целенаправленная работа по вовлечению наших граждан в террористическую диверсионную деятельность. В особой группе риска граждане ведущие маргинальный образ жизни, имеющие низкие моральные качества и готовые зарабатывать любыми доступными способами, не задумываясь о последствиях».

«Одним из социально значимых направлений нашей деятельности является противодействие хищению бюджетных денежных средств»,— продолжил выступающий. По его словам, всего за 2024 год было выявлено около 400 преступлений, связанных с коррупцией. Установленный ущерб городской казны составил 6 млрд рублей, из которых около 4 млрд было возмещено.

Говоря на эту тему, Роман Плугин вспомнил «дело врачей» из городской больницы № 20, руководство которой, по версии следствия, устраивало на работу в учреждение своих близких. Они получали зарплату, однако должностные обязанности выполняли только на бумаге. Выяснилось, что сотрудники медучреждения с 2021 по 2024 год незаконно перевели на свои счета 880 млн рублей: осенью прошлого года, когда суд избрал меру пресечения причастным к махинациям, речь шла о значительно меньшей сумме. Тогда ущерб оценивался в 344 млн рублей.

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Отдельный блок Роман Плугин посвятил миграционной теме. За прошлый год было раскрыто более 2,5 тыс. преступлений, совершенных иностранными гражданами, что составляет практически 10% от общего числа нарушений закона. Въезд в Россию закрыли примерно 38 тыс. мигрантов, выдворили и депортировали из страны около 14 тыс. человек.

Затронули в ЗакСе и популярную в последние годы тему электросамокатов. В 2024 году было возбуждено около 4,5 тыс. административных дел в отношении пользователей средств индивидуальной мобильности. Это на 25% больше, чем годом ранее.

«Лично моя позиция о запрете передвижения электросамокатов по тротуарам не меняется»,— заявил Роман Плугин.

Завершая отчет, начальник МВД отметил, что приоритетные направления работы на текущий 2025 год определены и они будут выполняться, однако на эффективность работы правоохранительных органов влияет нехватка сотрудников. Причина дефицита кадров, по словам господина Плугина, в низком уровне зарплат. Из-за сложившейся ситуации в Петербурге в среднем не хватает 45% участковых: в некоторых районах дефицит достигает 70%. Решить проблему, по мнению господина Плугина, можно путем предоставления жилья. «Жильем мы бы привязали и заинтересовали участкового»,— отметил он.

Надежда Ярмула

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