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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе

В Самаре возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По версии следствия, педагог одной из школ в поселке Управленческий совершила противоправные действия в отношении учащегося. Произошедшее зафиксировано на видеозаписи, которая получила распространение в соцсетях.

По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.