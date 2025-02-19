В Самаре возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе
В Самаре возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
По версии следствия, педагог одной из школ в поселке Управленческий совершила противоправные действия в отношении учащегося. Произошедшее зафиксировано на видеозаписи, которая получила распространение в соцсетях.
По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.