В Самаре возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе

В Самаре возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По версии следствия, педагог одной из школ в поселке Управленческий совершила противоправные действия в отношении учащегося. Произошедшее зафиксировано на видеозаписи, которая получила распространение в соцсетях.

По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.