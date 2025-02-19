Ремни пристегнут двойными штрафами

В Госдуме предлагают в два раза увеличить штраф за непристегнутый ремень. Сейчас размер наказания за это нарушение составляет 1,5 тыс. руб. Причем санкцию ужесточили только в январе этого года. Но авторы законопроекта говорят, что этого недостаточно, и предлагают увеличить штраф до 3 тыс. руб. Они ссылаются на статистку ГИБДД, согласно которой, в 2023-м в два раза выросло число нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности, а количество пассажиров, которые погибли в ДТП по этой причине, увеличилось почти на 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стимулировать водителей пристегиваться можно только высокими штрафами, считает соавтор законопроекта и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Куча исследований, данные Госавтоинспекции и так далее, все говорит об одном: непристегнутый человек или ребенок без надлежащих удерживающих устройств — это потенциальная жертва. И тяжесть травм при ДТП в таких случаях гораздо выше. Поэтому такой законопроект и разработали. Мы понимаем, что есть большое количество людей, которые принципиально не пристегиваются. Для тех, у кого отсутствует инстинкт самосохранения, существует исключительно жадность и штрафные санкции».

С осени 2023 года дорожные камеры в Москве стали фиксировать не пристегнутых ремнем безопасности водителей. По данным столичных властей, с сентября прошлого года больше половины устройств на городских дорогах имеют такую опцию. Однако нередко они выносят ошибочные постановления, обращает внимание директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев: «Как бы ни повышали штрафы, это ведет к системе привыкания водителей. Вряд ли все резко начнут пристегиваться, скорее начнут обманывать камеры фото- и видеофиксации, все равно будут использовать заглушки.

Самое эффективное в данном случае — это пропаганда ремней безопасности, когда люди видят последствия своих действий. Например, если не пристегнут ремень, то подушка безопасности ломает шею водителю, а едущий сзади пассажир локтями и коленями добивает даже тех, кто был пристегнут. Меры, которые на сегодняшний момент предлагают депутаты, больше на руку коммерсантам, которые устанавливают камеры. К нам поступает очень много обращений, что камеры фиксируют непристегнутый ремень, когда человек был пристегнут. Процент ошибок, наверное, 10-15%, что тоже, конечно, немало. Сейчас нужно думать не об ужесточении, а именно о пропаганде».

Помимо увеличения штрафов, депутаты предлагают запретить продажу заглушек для ремней безопасности и других устройств, имитирующих работу ремней. В пояснительной записке сказано, что такая продукция пользуется высоким спросом у автомобилистов. А минимальная цена заглушки — 100 руб. При этом похожий запрет действует и на продажу так называемых рамок перевертышей, с помощью которых водители скрывают госномера авто. Мера вступила в силу после решения суда по иску Генпрокуратуры.

Тем не менее найти такие устройства в продаже можно, в том числе и на маркетплейсах, отмечает руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский: «История с заглушками достаточно быстро закончится, как только начнутся рейды по маркетплейсам. Да, у нас сейчас запрещены рамки-перевертыши, но до сих пор МВД не сделало какую-то публичную кампанию по изъятию какого-то количества такого товара из оборота, после чего бы быстро все это прекратили продавать. Как только будут тайные покупатели, и все это выявится, появится порядок. Я думаю, что и с заглушками то же самое.

Правда, теоретически заглушки иногда действительно нужны в автосервисах, когда машины перегоняют, соответственно, какие-то подобные вещи могут быть. Но автосервисам ничего не стоит покупать старые ремни безопасности, отрезать эту заглушку и применять ее для автомобиля. То есть решение есть, и точно такое же решение могут использовать люди, которые не хотят пристегиваться, они всегда найдут какую-нибудь заглушку от старой машины».

Увеличение штрафов может коснуться не только непристегнутых водителей, но еще и мотоциклистов, которые не используют шлемы. Сейчас для них также предусмотрено наказание в 1,5 тыс. руб. Но если законопроект примут, то штраф увеличится до 3 тыс. руб.

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Владислав Викторов