В четверг в Черноземье будет морозно, от -12°С до -6°С

В большинстве регионов Черноземья в четверг, 20 февраля, будет облачно и снежно. Температура будет варьироваться от -12°С до -6°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно и снежно, температура опустится до -11°C. Днем прогнозируют облачность и кратковременный снег при -6°C.

В Воронеже ночью будет облачно при -11°C, без осадков. Днем ожидаются облачность и небольшой снег, -6°C.

В Курске ночью прогнозируют облачную погоду со снегом при -12°C. Днем температура составит -7°C, в городе сохранится облачность и продолжит идти кратковременный снег.

В Липецке также будет облачно и снежно: ночью температура опустится до -11°, днем поднимется до -6°C.

В Орле ночью ожидается переменная облачность, без осадков, температура составит -11°C. Днем — -6°C, возможны облачность и небольшой снег.

В Тамбове ночью прогнозируется переменная облачность с кратковременными осадками в виде снега, температура опустится до -12°С. Днем сохранится такая же погода при температуре -7°С.

Анна Швечикова