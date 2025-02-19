УФАС попросили признать владение товарным знаком «Шурале» незаконным
Представитель продавца фигурок «Шурале» попросил УФАС по Татарстану признать владение «Национальных игрушек» товарным знаком персонажа татарских сказок незаконным по признакам недобросовестной конкуренции. Об этом стало известно в ходе рассмотрения дела в Татарстанском УФАС.
Представитель ООО «Казанские подарки» и ИП Сергея Вдовина, против которых «Национальные игрушки» подали иски о компенсации за нарушение прав, заявил, что персонаж «Шурале» известен по всей стране, но «Национальные игрушки» начали судебные разбирательства именно в Татарстане, где образ персонажа используется чаще всего.
Также он обратил внимание на короткий промежуток времени между регистрацией компании и товарного знака, что, по его мнению, свидетельствует о недобросовестной конкуренции.
«До настоящего времени многим предпринимателям данный товарный знак использовался, но ни один из предпринимателей не зарегистрировал за собой право для того, чтобы требовать: либо в виде компенсации за использование, либо в виде платы по лицензионным договорам», — отметил представитель «Казанских подарков» и Сергея Вдовина на заседании УФАС.
Представитель «Национальных игрушек» отметил, что предпринимателю Сергею Вдовину была направлена претензия, а затем состоялась встреча для урегулирования спора, но соглашение достигнуто не было. Юрист отметил, что сам факт встречи свидетельствует о том, что общество действовало добросовестно и было готово идти навстречу.
УФАС отложил рассмотрение дела до 12 марта, так как комиссии требуется время для подготовки заключений, после чего будет вынесено решение.