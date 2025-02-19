Кубань вошла в топ-3 по строительству нежилых объектов в России

Краснодарский край занял третье место в России по объему введенных нежилых зданий в 2024 году. В регионе построили 2,4 млн кв. м площадей, из которых 89 тыс. кв. м приходится на коммерческую недвижимость, сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге заняла Московская область с показателем 5,2 млн кв. м, второе — Москва с показателем в 3,5 млн кв. м. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (2,2 млн кв. м) и Татарстан (1,8 млн кв. м).

Всего в России за 2024 год ввели 38,4 млн кв. м нежилой недвижимости, что превысило показатели 2023 года на 7,7%. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, около 80% построенных площадей составляют коммерческие здания (9,5 млн кв. м), объекты транспорта и связи (8,8 млн кв. м), промышленные здания (6,6 млн) и учебные заведения (6,4 млн).

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил, что для регионов приоритетной задачей является развитие коммерческой недвижимости. По его словам, это способствует привлечению крупных инвестиций и созданию иных привлекательных условий для развития бизнеса.

Нурий Бзасежев