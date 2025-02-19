Владимир Зеленский ответил Дональду Трампу: президент Украины назвал дезинформацией утверждение главы Белого дома о том, что его рейтинг среди граждан составляет не более 4%. Выборы в стране, по его словам, могут пройти лишь после заключения мирного соглашения. Кроме того, политик подверг сомнению озвученные республиканцем цифры американской помощи Киеву. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что текущая ситуация складывается в пользу России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в публичную перепалку, иначе не скажешь. Президент Украины в последнее время много выступает, раздает интервью, пытаясь объяснить несколько ошарашенной общественности, что многое из того, что предлагает новая американская администрация, для него неприемлемо. Здесь можно несколько отступить от основного повествования и осторожно констатировать, что на самом деле Вашингтон ничего не предлагает, а лишь декларирует. Никакого четкого плана как не было, так и нет. Хотя его вроде бы уже давно обещали представить.

Так вот, Трамп, судя по всему, решил продемонстрировать украинскому коллеге свое недовольство и жестко ответить, даже с переходом на личности в стиле «ты никто и звать тебя никак». По словам главы Белого дома, 4% украинцев поддерживают Зеленского. Кроме того, он решил попрекнуть его рублем, вернее, долларом с намеком, что деньги США давали, но их, мягко говоря, не туда потратили. Выглядит все это не очень, цифры явно взяты с потолка. Вы же мир обещали, господин президент, а его нет. Вместо этого перепалка с Зеленским в духе жильцов коммунальной квартиры.

При этом вывод очевиден: на сегодняшний день Кремль — победитель, Россия больше не в изоляции, восстанавливает дипломатические отношения и ведет прямые переговоры с США, причем без каких-либо уступок и усилий со своей стороны, что нужно особо подчеркнуть. В свою очередь, получается так, что именно Трамп выступает в роли просителя, так как он инициировал переговоры, а не Москва.

Республиканец без году неделя у власти, а успел уже поссориться практически со всеми, с кем только можно: и с соседями, и с союзниками, и с Украиной, и с Европой.

Разве что в Израиле царит эйфория. Пока что. Не хочется, конечно, на этот счет сеять сомнения, но и на Ближнем Востоке с положительным результатом пока что также негусто. И под конец хочется обратить внимание на явно озадаченный вид нового госсекретаря Марко Рубио на переговорах с РФ в Эр-Рияде. Видимо, не такой представлял себе реальность американский перспективный политик. Спустился он на землю грешную из придуманного мира сплошного пиара. Ему явно не позавидуешь. Что же дальше? А дальше рабочие группы будут искать какое-то решение. Если его не найдут, то они же и станут за все отвечать. Но, по идее, должна быть общая формула, от которой могли бы оттолкнуться переговорщики. Однако и ее нет. Есть только много разных заявлений и публичных споров.

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Дмитрий Дризе