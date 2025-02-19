Бывший вратарь «Амкара» перешел в «Урал»

Бывший вратарь пермского «Амкара» Александр Селихов стал игроком ФК «Урал». Контракт подписан сегодня и рассчитан до конца сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Мы берем опытного вратаря и рассчитываем, что он нам очень поможет. Нам повезло, что Селихов был свободным агентом», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Селихов перешел в екатеринбургскую команду на правах свободного агента из столичного «Спартака», так как ранее в январе расторг контракт с московским клубом. Голкиперу 30 лет, он играл за «Спартак» с 2017 года, стал с ним чемпионом России.

Напомним, что Селихов перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. Для пермского клуба это была рекордная сделка: на продаже вратаря «Амкар» выручил 250 млн руб.

ФК «Урал» в этом сезоне выступает в Первой лиге и занимает на сегодня третье место в турнирной таблице.