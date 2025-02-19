В акватории Сочи не обнаружили следов мазута

Сотрудники администраций внутригородских районов Сочи не обнаружили следов нефтепродуктов в ходе регулярного экологического мониторинга береговой полосы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По поручению главы курорта Андрея Прошунина в осмотре побережья ежедневно задействованы более 30 человек, в том числе сотрудники администраций внутригородских районов и пользователи официальных пляжей. Они обследуют незакрепленные территории, контролируя чистоту береговой линии и состояние птиц, обитающих в прибрежной зоне.

По результатам мониторинга сочинцы выявили единичные случаи появления перелетных птиц со следами нефтепродуктов на перьях. Орнитологи оказывают пострадавшим необходимую ветеринарную помощь в специальных спасательных центрах.

Для усиленного экологического контроля власти планируют сформировать к летнему сезону рабочую группу. В ее состав войдут специалисты профильных ведомств, представители администрации и Сочинского географического общества.

Мария Удовик