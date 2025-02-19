МСП Краснодарского края получили поддержку на 10 млрд рублей

В 2024 году по линии краевых фондов малый и средний бизнес Кубани получил поддержку на сумму более 10 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным за прошлый год, в Краснодарском крае зарегистрировано 308,5 тыс. субъектов МСП, что превышает показатели 2023 года на 5%. В данном секторе трудятся 1,3 млн человек — почти 45% работающего населения края.

«Вы хорошо знаете потребности людей, наиболее гибко и оперативно реагируете на изменения. Но самое главное — создаете рабочие места, обеспечиваете конкурентную среду на рынке и напрямую влияете на качество жизни в регионе»,— подчеркнул глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2024 году Фонд микрофинансирования выдал предпринимателям более 900 микрозаймов на сумму свыше 2,5 млрд руб. Фонд развития промышленности предоставил льготные займы и гранты на 2,8 млрд руб. При содействии Фонда развития бизнеса предприниматели привлекли около 8 млрд руб.

Региональные власти субсидировали 46 промышленных предприятий МСП на сумму почти 900 млн руб., профинансировав до 30% затрат на создание импортозамещающих производств.

Нурий Бзасежев