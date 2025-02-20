В Татарстане на ремонт детских лагерей и клуба выделят 118,9 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт зданий детских лагерей и подросткового клуба выделят 118,9 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Больше всего средств (45 млн) выделят на капремонт детского оздоровительного лагеря «Свияга+» в Апастовском районе республики. Также планируют отремонтировать:

помещение подросткового клуба в Набережных Челнах на пр. Р. Беляева (44,5 млн);

здания детского лагеря «Романтик» в Балтасинском районе (11,5 млн);

оздоровительно-досуговое учреждение «Сосенка» в Кукморском районе (8 млн);

здания пищеблока детского лагеря «Дубравушка» в Ютазинском районе (7 млн);

здания детского лагеря «Ласточка» в Тетюшском районе (3 млн).

На некоторых объектах запланированы ремонт систем водоснабжения, вентиляции, отопления, пожарной сигнализации, рабочие также проведут общестроительные и электромонтажные работы.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Денежные средства выделят из бюджета региона. Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

Диана Соловьёва