В Татарстане на ремонт детских лагерей и клуба выделят 118,9 млн рублей
В Татарстане на капитальный ремонт зданий детских лагерей и подросткового клуба выделят 118,9 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.
Больше всего средств (45 млн) выделят на капремонт детского оздоровительного лагеря «Свияга+» в Апастовском районе республики. Также планируют отремонтировать:
- помещение подросткового клуба в Набережных Челнах на пр. Р. Беляева (44,5 млн);
- здания детского лагеря «Романтик» в Балтасинском районе (11,5 млн);
- оздоровительно-досуговое учреждение «Сосенка» в Кукморском районе (8 млн);
- здания пищеблока детского лагеря «Дубравушка» в Ютазинском районе (7 млн);
- здания детского лагеря «Ласточка» в Тетюшском районе (3 млн).
На некоторых объектах запланированы ремонт систем водоснабжения, вентиляции, отопления, пожарной сигнализации, рабочие также проведут общестроительные и электромонтажные работы.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Денежные средства выделят из бюджета региона. Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.