В полиции прокомментировали ролик с силовиками в бойцовском клубе Краснодара

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю прокомментировали распространившийся в соцсетях ролик, на котором запечатлено, как вооруженные люди в масках проводят рейд в детском бойцовском клубе. В полиции заявили, что оперативно-профилактическое мероприятие организовано органами прокуратуры совместно с сотрудниками краевого ЦПЭ ГУ МВД, региональных ГУ МЧС, УФНС, Управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как объяснили в ведомстве, мероприятие проводилось с целью проверки деятельности неформальных бойцовских клубов и спортивных объединений боевых искусств. Правоохранители выявили факт незаконной предпринимательской деятельности. В частности, в клубе отсутствовал кассовый аппарат, а также были нарушены санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы и пожарная безопасность. О возбуждении каких-либо административных или уголовных дел не сообщалось.

Ранее в соцсетях сообщалось, что рейд прошел в академии единоборств «Молодые орлы» на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре 13 февраля. На кадрах видно, как несколько вооруженных людей в камуфляжной форме забегают в спортивный зал, где занимаются дети.

Вячеслав Рыжков