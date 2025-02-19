Прокуратура Ставрополья выявила 77 тысяч нарушений закона в 2024 году

Прокуратура Ставропольского края в 2024 году выявила более 77 тысяч нарушений федерального законодательства, добившись привлечения к ответственности 20,6 тысяч должностных лиц, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Прокуратура Ставропольского края подвела итоги работы за 2024 год на заседании коллегии под руководством прокурора края Юрия Немкина.

Ведомство разрешило почти 63 тысячи обращений граждан, что на 21% больше, чем годом ранее. На личном приеме сотрудники прокуратуры приняли более 16 тысяч человек.

В результате надзорной деятельности выявлено свыше 77 тысяч нарушений федерального законодательства. Прокуроры внесли 38,2 тысячи актов реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 20,6 тысяч должностных лиц, возбуждено 118 уголовных дел.

Благодаря вмешательству прокуратуры завершено строительство девяти социальных объектов. Финансирование строительства объектов водоснабжения увеличено на 55%. Восстановлено водоснабжение в десяти населенных пунктах.

Прокуроры предотвратили более 3 тысяч необоснованных проверок бизнеса. Предприниматели получили выплаты по госконтрактам на сумму около 50 миллионов рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 22 уголовных дела о коррупции. За утрату доверия уволены 23 должностных лица.

«В 2025 году особое внимание будет уделено выявлению коррупции при расходовании бюджетных средств и проведении госзакупок»,— заявил Юрий Немкин.

Тат Гаспарян