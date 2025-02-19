Суд продлил арест обвиняемому в смертельном ДТП под Ярославлем

Ярославский районный суд продлил на 2 месяца арест 22-летнему жителю региона, устроившему тройное ДТП в районе Туношны с тремя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Следствие считает, что ночью в декабре 2024 года 22-летний водитель LADA Largus в состоянии опьянения ехал в сторону Костромы. При перестроении он не справился с управлением и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении «ГАЗелью». Автомобиль «ГАЗель» «получил неуправляемое смещение влево» с выездом на встречную полосу, где попал в лобовое ДТП с ехавшей навстречу другой «ГАЗелью». Погибли оба водителя «ГАЗелей» и один из пассажиров.

Водитель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Расследованием дела занимается полиция.

Алла Чижова