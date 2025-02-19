Гендиректора коммерческой компании в Сарапуле задержали за покупку 107 патронов

Генерального директора одной из коммерческих организаций Сарапула задержали за приобретение 107 патронов к пистолетам «ТТ» и «Наган». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемый незаконно пытался приобрести боеприпасы с целью, «не связанной с осуществлением экстремистской

или террористической деятельности». За покушение на незаконное приобретение боеприпасов (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ) он задержан и помещен в изолятор временного содержания. По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.