5% потенциальных покупателей автомобилей готовы сделать покупку на маркетплейсе

По данным исследования аналитического агентства «Индекс»,, 5% потенциальных покупателей автомобилей готовы совершить покупку через маркетплейс. Об этом сообщил руководитель Ozon Auto Алексей Махмудов на круглом столе «Тренды и перспективы авторынка на Дону», который был организован «Коммерсантъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Исследование также показало, что 28% опрошенных в принципе считают для себя возможным купить машину через маркетплейс, а 77% осведомлены о такой возможности.

По словам Алексея Махмудова, мотивацией такого способа покупки опрошенные называли стремление избежать навязывания дополнительных услуг, желание не тратить время на поездку в дилерский центр и общаться с менеджерами, снижение рисков мошенничества и доставка машины на дом.

С 2023 года, когда стартовал проект Ozon Auto, автомобили через маркетплейс приобрели около 1,3 тыс. покупателей, сообщил Алексей Махмудов.

Сергей Иванов