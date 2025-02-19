В Анапе возобновили испытания насоса для сбора мазута со дна

На пирсе села Витязево 19 февраля специалисты возобновили испытания насосной системы для откачки мазута со дна Черного моря. Оборудование, доставленное из Красноярского края, прошло первые тесты 12 февраля, подтвердив способность забора нефтепродукта, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Вместе с тем во время испытаний выявилась техническая проблема — смесь мазута с ракушечником блокировала работу поршней. Установку направили на доработку в Новороссийск.

По словам представителя ООО «НефтегазИнвест-Интари» Дмитрия Янкова, в Новороссийске насос прочистили и увеличили его производительность, добавив скорости хода поршня.

Процесс сбора нефтепродукта будут контролировать водолазы, направляя шланг насоса к загрязненным участкам дна.

Анна Гречко