В Татарстане выявили нарушения при оплате пособий на 14 детей участников СВО

В Татарстане прокуратура выявила нарушения при рассмотрении заявлений членов семей участников СВО о получении ежемесячных пособий. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По информации ведомства, чиновники объяснили нарушения отсутствием сведений о доходах супругов, поэтому отказывали в назначении выплат. Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования направило запросы о получении сведений и пересмотрело заявления семи граждан. После этого на 14 детей участников СВО были выплачены пособия в размере более 1,7 млн руб.

Также жителю Чебоксар, заключившему контракт о прохождении военной службы, вернули необоснованно удержанные денежные средства.

Диана Соловьёва