Из-за погоды в Сочи на 7% снизился сбор чайного листа

Чаеводческие хозяйства Сочи, единственного региона в России, где выращивается чай, собрали в 2024 году 373 т урожая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство сельского хозяйства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал города-курорта Сочи Фото: Официальный портал города-курорта Сочи

Средняя урожайность составила 12,1 центнера с гектара. Годом ранее объем сбора достиг 402,3 т, что на 7% выше нынешнего показателя.

Выращиванием и переработкой чайного листа занимаются шесть крупных предприятий и несколько фермерских хозяйств. В минсельхозе снижение урожая объясняют погодными условиями прошлого года, в том числе аномальной жарой и засухой.

Плантации чая в регионе занимают 415 га. Среди крупнейших производителей — «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай», «Хоста-чай» и «ТД Холдинг».

Краснодарский чай ориентирован на внутренний рынок. В 2022 году в регионе был утвержден государственный стандарт, согласно которому не менее 50% сырья в продукции под наименованием «краснодарский чай» должно быть выращено на Кубани. Мера направлена на защиту бренда от фальсификации.

Вячеслав Рыжков