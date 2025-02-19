Установлены участники избиения школьников на остановке в Удмуртии

Сотрудники МВД установили всех участников группового избиения двоих школьников на остановке поселке Игра в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По факту избиения возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой (ч.2 ст.213 УК РФ). По статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. По факту инцидента проводится проверка. В качестве подозреваемого допрошен 18-летний подросток.

По словам задержанных, 12 февраля подростки группой напали на школьников из-за длинных волос.