Резервный фонд Пермского края увеличится на 9 млрд рублей

Резервный фонд Пермского края в 2025 году планируется увеличить на 9 млрд руб. О внесении соответствующих поправок в региональный бюджет на 2025-2027 года рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Пермского края. Как сообщается на сайте краевого правительства, увеличение объема резервного фонда связано с комплексом мер поддержки участников СВО, их семей и добровольцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Поправки также предусматривают индексацию социальных выплат и пособий льготным категориям граждан на 9,5%. В том числе жителям, работавшим в тылу во время Великой Отечественной войны, ветеранам труда, многодетным семьям. Еще поправками в бюджет планируется увеличить объем расходов на единовременные выплаты врачам и фельдшерам по программе «Медицинские кадры Прикамья», а также на ремонт и строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Планируется, что инициатива главы региона будет рассмотрена депутатами в марте в двух чтениях.