В Сочи встретили миллионного туриста с начала года

В среду, 19 февраля, в Сочи прибыл миллионный путешественник с начала 2025 года. Об этом сообщает глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэр Сочи Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал мэр Сочи Андрей Прошунин

Юлия Князева прилетела на курорт вместе с супругом из Санкт-Петербурга. Для своего отпуска семья выбрала гостиничный комплекс с медицинской базой в Хостинском районе. Супруги отметили, что прилетают в Сочи несколько раз в год и планируют вернуться в курортный город этим летом.

По словам главы курорта, сейчас в Сочи отдыхают около 100 тыс. путешественников, а турпоток за последние полтора месяца превысил прошлогодние показатели на 5%. В преддверии февральских выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества, уже забронировано порядка 70% гостиничных номеров.

Мария Удовик