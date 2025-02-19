Сервис Т-Банка «Защитим или вернем деньги» может стать примером борьбы с мошенниками. К такому выводу пришли глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минцифры Максут Шадаев и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Речь идет о сервисе, где мошенники выявляются с помощью ИИ сразу в момент разговора, и если технологии не сработают, гарантируется возврат украденных средств. Касперский отметил, что люди сегодня соглашаются на использование технологий для анализа звонков, чтобы защищать себя и наиболее уязвимых близких — родителей, бабушек и дедушек. Шадаев отдельно отметил, что взамен доступа к разговору люди получают гарантии компенсации украденных денег.

У H&M отсутствуют планы по возобновлению работы в России, рассказали РБК в шведской компании. Такое заявление представители сети сделали на фоне сообщений о возможном возвращении на российский рынок брендов, которые свернули свой бизнес в РФ в 2022 году. Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, не стала подтверждать или опровергать возможные планы по возвращению на российский рынок.

WhatsApp в России стал главным мессенджером для общения с друзьями и семьей, а Telegram — для получения новостей, говорится в исследовании аналитического агентства Spektr. Первое место по качеству связи в мессенджерах занимает МТС, на втором месте T2, на третьем и четвертом — «Билайн» и «МегаФон».