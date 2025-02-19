Над Крымом сбили БПЛА

Над территорией Крыма в среду, 19 февраля, в период с 12:15 до 15:00 сбили беспилотник. Также дежурные силы ПВО уничтожили дрон над Белгородской областью, сообщается в официальном Telegram-канале минобороны РФ.

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«В период с 12:15 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над территорией Белгородской области и один над территорией Республики Крым»,— сказано в сообщении ведомства.

О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Вячеслав Рыжков