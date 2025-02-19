Житель Тольятти получил срок за «минирование» здания УФСБ

Автозаводской районный суд Тольятти признал местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении о теракте (ч.3 ст.207 УК РФ). Он приговорен к шести с половиной годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Преступление было совершено 30 мая 2024 года. Обвиняемый позвонил на пульт дежурного службы УФСБ России по Самарской области в Тольятти и сообщил о минировании здания. Силовики установили личность предполагаемого преступника. Полиция возбудила в отношении звонившего уголовное дело.

Георгий Портнов