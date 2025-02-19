На месторождении в Тюменской области при ремонте оборудования произошел взрыв

На Радонежском месторождении в Тюменской области произошел взрыв, в результате пострадали три работника АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» (ЕПРС), сообщили в пресс-службе государственной трудовой инспекции по области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 18 февраля. При возгорании три работника получили ожоги.

«На место происшествия оперативно прибыла бригада Центра медицины катастроф. После осмотра и оказания помощи двух пациентов доставили в ОКБ №1. В данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние тяжелое»,— сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» было создано в 1999 году. Оно работает на Ямале, в Югре, Тюменской, Томской и Омской областях, Республике Коми и Красноярском крае. Среди заказчиков — «Роснефть», «Газпром нефть», «Независимая нефтегазовая компания». В 2023 году выручка компании составила 17,7 млрд руб.

Радонежское месторождение расположено западнее районного центра поселка Уват в пределах Кеумского лицензионного участка. Оно было открыто в 2000 году. Месторождение принадлежит дочернему предприятию «Роснефти» ООО «РН-Уватнефтегаз», которое занимается разведкой и добычей углеводородов в Тюменской области.

Полина Щуцкая