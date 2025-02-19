Глава Крыма назвал фейком сведения об угрозе терактов в керченских школах

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале опроверг информацию о готовящихся террористических атаках в школах Керчи. Ранее подобные сообщения распространились в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Аксенов отметил, что обеспечение безопасности в городе находится под его личным контролем. Он также заявил, что правоохранительные органы не подтвердили наличие угрозы в образовательных учреждениях.

Власти Крыма подчеркнули, что обстановка в регионе остается спокойной. Сергей Аксенов призвал жителей и гостей республики не поддаваться на провокации злоумышленников и доверять только официальным источникам информации.

Анна Гречко