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Глава Крыма назвал фейком сведения об угрозе терактов в керченских школах

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале опроверг информацию о готовящихся террористических атаках в школах Керчи. Ранее подобные сообщения распространились в соцсетях.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Аксенов отметил, что обеспечение безопасности в городе находится под его личным контролем. Он также заявил, что правоохранительные органы не подтвердили наличие угрозы в образовательных учреждениях.

Власти Крыма подчеркнули, что обстановка в регионе остается спокойной. Сергей Аксенов призвал жителей и гостей республики не поддаваться на провокации злоумышленников и доверять только официальным источникам информации.

Анна Гречко

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