Глава Крыма назвал фейком сведения об угрозе терактов в керченских школах
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале опроверг информацию о готовящихся террористических атаках в школах Керчи. Ранее подобные сообщения распространились в соцсетях.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Господин Аксенов отметил, что обеспечение безопасности в городе находится под его личным контролем. Он также заявил, что правоохранительные органы не подтвердили наличие угрозы в образовательных учреждениях.
Власти Крыма подчеркнули, что обстановка в регионе остается спокойной. Сергей Аксенов призвал жителей и гостей республики не поддаваться на провокации злоумышленников и доверять только официальным источникам информации.