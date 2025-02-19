С октября банки будут онлайн выдавать справку о совершенном мошенничестве

На Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге с 19 по 21 февраля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что с октября банки будут обязаны внедрять в приложения «специальную кнопку» для получения пострадавшим справки о совершенном мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, банки будут обязаны с октября выдавать справку о совершенном мошенничестве

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По словам председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, банки будут обязаны с октября выдавать справку о совершенном мошенничестве

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы планируем обязать банки с октября внедрить в свои приложения так называемую спецкнопку, чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка, чтобы они могли прямо в приложении подать заявление о мошеннической операции и там же в режиме онлайна получить нужную справку для обращения в полицию. То есть упростить также и возможность обращения в полицию»,— отметила госпожа Набиуллина.

По ее словам, требование коснется банков, через которые проходит основной поток платежей.

Анастасия Таначева