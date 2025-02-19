В соответствии с лимитами

Жителям Ставропольского края в январе 2025 года выдали 17 тыс. кредитных карт. По данному показателю регион занимает 18 место в стране. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В январе 2025 года выдача новых кредитных карт в целом по России сократилась на 18,1% по сравнению с декабрем 2024 года. В Ставропольском крае выдача кредитных карт сократилась на 17%. В декабре прошлого года в регионе выдали 20,9 тыс. кредитных карт.

По данным НБКИ, за год выдача кредитных карт по стране сократилась почти на 50%. Такая динамика связана с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России.

«Выдача новых кредитных карт сокращается восьмой месяц подряд», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Больше всего новых кредитных карт в январе 2025 года было выдано в Москве (73,8 тыс. ед.), Московской области (57,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (45,7 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (40,4 тыс. ед.) и Ростовской области (39,3 тыс. ед.).

По данным финансовых организаций, передающих сведения в НБКИ, средний размер лимитов по новым выданным кредиткам опустился ниже уровня 100 тыс. руб. В декабре 2024 года кредитный лимит составил 98,8 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1%.

«Стоит также отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском», — уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По словам господина Волкова, банки ориентируются на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности. В дальнейшем на получение кредитной карты с необходимым лимитом могут рассчитывать граждане с высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР), который находится в «зеленой» зоне кредитоспособности.

Эксперт связывает это с увеличением полной стоимости кредита (ПСК) в январе 2025 года. По данным НБКИ, рост ПСК по кредитным картам в первом месяце этого года вырос на 7,2% и составил 45% по сравнению с показателем в декабре 2024 года в 37,6%. Это наивысшее значение данного показателя за последний год, резюмирует господин Волков.

Из-за увеличения ПСК произошло снижение спроса на кредитные карты: люди видят полную стоимость кредита, их она настораживает и они не рискуют брать карты.

Наибольшее значение полной стоимости кредита по кредитным картам в регионах РФ в январе 2025 года было отмечено в Москве (45,8%), Московской области (45,5%), Санкт-Петербурге (45,2%), а также в Самарской (45,0%) и Свердловской (44,2%) областях. Ставропольский край не попал в топ-10 регионов с наиболее серьезной динамикой роста ПСК.

Алена Воробьева