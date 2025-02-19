Лесничего в Удмуртии подозревают в вырубке леса

Лесничего из Увы подозревают в произвольной вырубке лесных насаждений в личных интересах. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СУ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

По данным МВД по Удмуртии, 60-летний житель Увинского района работал лесничим в ГКУ УР «Увинское лесничество». В 2024 году фигурант заключил с двумя жительницами фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений в объеме 110 куб. м для строительства хозпостроек и печного отопления. Затем лесничий вырубал деревья и перерабатывал на собственной пилораме для продажи.

Подозреваемого задержали. Сотрудниками следственного комитета устанавливают обстоятельства преступления. Готовится ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста.