В Игринском районе Удмуртии открыли молочную ферму на 500 голов

В Игринском районе Удмуртии в СПК «Чутырское» открыли первое помещение на 500 коров. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, там планируется комплекс на 1,2 тыс скотомест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В прошлом году в хозяйстве получили почти 9,5 тонн молока, прирост к 2023 году составил 2%. «Продуктивность стада увеличится, только с нового коровника будут получать около 5 тысяч тонн молока в год», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин.

Современный комплекс включает коровник на 500 голов с доильным залом. Одновременно подходить к доильной установке могут 42 коровы. Кроме этого, на территории комплекса возвели кормоцех. Здесь готовят комбикорм для буренок по специальному рациону. За тем, чтобы коровы всё время имели доступ к обеду, следит рабочий: на небольшом тракторе он распределяет корм.

Строительство комплекса обойдется в 225 млн руб.