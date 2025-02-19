Обвинение запросило 4,5 года лишения свободы для ярославского треш-стримера

В Кировском районном суде Ярославля государственный обвинитель запросил 4,5 года колонии общего режима для треш-стримера Аслана Дурдиева, обвиняемого в нападении на человека и угрозе убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Обвинение считает, что Дурдиев в 2021 году на улице Республиканской в Ярославле избил 28-летнего местного жителя. В феврале 2024 года в ходе онлайн-трансляции обвиняемый «из личных неприязненных отношений к директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной высказал в ее адрес угрозу убийством путем физической расправы».

Дурдиев обвиняется по двум статьям — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Угроза убийством». Обвинитель запросил для подсудимого лишение свободы, а адвокат Дурдиева просил оправдать его подзащитного по обеим статьям.

«Сторона защиты настаивает на том,что в словах, высказанных А. Дурдиевым в адрес Е. Мизулиной, отсутствует угроза убийством, имеются только оскорбления, за которые подсудимый уже был привлечен к административной ответственности и выплатил штраф»,— рассказали в пресс-службе.

Приговор будет вынесен 10 марта. Напомним, что полиция задержала треш-стримера 13 февраля 2024 года.

Алла Чижова