Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие объекты лучше всего выбирать для вложения средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Покупка первичной недвижимости в рассрочку от застройщика — один из самых популярных способов покупки жилья. И при этом он остается одним из наиболее востребованных инвестиционных инструментов. По данным экспертов компании «Мармакс», около 15% сделок с недвижимостью приходится на инвесторов, из которых 9% покупают квадратные метры с целью сдачи в аренду и 6% для последующей перепродажи. При этом 85% людей приобретают недвижимость для себя. И на рассрочку приходится 60% сделок. Эксперты называют основной причиной этого дорогие ипотечные продукты.

Наибольшим спросом пользуются объекты, находящиеся на стадии котлована, покупка в такой период позволяет извлечь максимальную экономическую выгоду благодаря низкой цене проекта на старте. В дальнейшем стоимость объекта только растет, как и разница с первоначальной ценой. Такие инвестиционные сделки составляют порядка 60% от общего количества.

Среди форматов наиболее востребованы однокомнатные квартиры: стоимость квадратных метров такой недвижимости выше, но общая стоимость сделки более доступна. Что касается класса, то все чаще инвесторы обращают внимание на жилые комплексы бизнес-класса, поскольку в таких проектах отмечается наиболее активный рост цены «квадрата» и арендной ставки. Клиенты также учитывают особенности самого проекта: архитектура, инфраструктура, благоустройство и транспортная доступность. Недвижимость привлекает инвесторов возможностью получения пассивного дохода, отмечают эксперты. Кроме того, недвижимость — наиболее безопасный из инвестиционных инструментов. Независимо от рыночных колебаний, объект всегда остается в собственности у владельца.

Светлана Бардина