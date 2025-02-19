Отчисления на вырост

Более 130 млн руб. в бюджет Северной Осетии – Алании перечислили самозанятые в 2024 году, что на 58,8% больше, чем за аналогичный предыдущий период. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил господин Меняйло, динамичный рост отчислений происходит ежегодно. Так, в 2021 году объем поступлений от самозанятых в бюжет составил 14 млн руб., в 2022-м – 40,3 млн руб., а в 2023 году бюджет получил 80,6 млн руб.

За время действия налогового режима с 2020 года в бюджет республики было перечислено свыше 270 млн руб.

Всего в республике зарегистрировано более 54 тыс. самозанятых. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли «на налог на профессиональный доход» могут платить с доходов от своей деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6%. Таким образом, они могут на законных основаниях вести бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованными за нелегальное предпринимательство.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства экономического развития Республики Северная Осетия – Алания, по итогам 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе увеличилось более чем на 14%. По данным на конец прошлого года число субъектов МСП достигло более 5,2 тыс. единиц. В целях образовательной поддержки для субъектов МСП республиканское ведомство в прошлом году провело более 60 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 1,5 тыс. человек.

Также МСП была оказана поддержка на общую сумму более чем 873 млн руб. Ранее власти республики сообщали о заключении контрактов четырьмя субъектами МСП на сумму 2,5 млн долларов в рамках развития экспортной деятельности. Малому и среднему предпринимательству были предоставлены поручительства на общую сумму 700 млн руб., что позволило привлечь в экономику региона 1,8 млрд руб. заемных средств.

Андрей Николаев