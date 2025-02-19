В Коркино возбуждено дело о звуковой рекламе одежды и обуви

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило очередное дело по незаконной звуковой рекламе. С помощью громкоговорителя на фонарном столбе жителей Коркино приглашали купить одежду и обувь, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалоба на звуковую рекламу поступила от жительниц Коркино в муниципальный отдел МВД. Полиция перенаправила обращение в УФАС. Реклама продажи одежды и обуви распространялась на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и 9 Января с помощью рупора на опоре наружного освещения.

С августа 2021 года запрещено распространение уличной рекламы с использованием звукотехнического оборудования. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 5 марта.